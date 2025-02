Minister Rubio verdedigt Gaza-plan Trump: ‘heel genereus’

Trump zorgde een dag eerder voor onrust door aan te geven dat de Verenigde Staten de Gazastrook „zullen overnemen”. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Rubio zei dat de president bedoelde dat de VS willen helpen met het opruimen van puin en onontplofte munitie. Hij suggereerde dat Palestijnen niet permanent hoeven te vertrekken.

De minister stelde dat sommige gebieden in Gaza onbewoonbaar zijn en dat huizen en bedrijven hersteld moeten worden „zodat mensen er weer kunnen intrekken” maar dat Gazanen in de tussentijd wel ergens moeten wonen. „Als dat wordt geaccepteerd moeten de details uitgewerkt worden met meerdere partnerlanden”, aldus Rubio. Hij sprak over een „uniek aanbod” dat andere landen niet hebben gedaan.