Klarna zet achteraf betalen in winkelstraat door – in tegenstelling tot concurrenten

Dat bleek woensdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer met de hoogste bazen van betaaldienstverleners Billink, In3, Riverty en Klarna in Nederland. Deze bedrijven maken het voor consumenten mogelijk om bij een webshop een product te kopen zonder direct te betalen. Pas als de aankoop thuis afgeleverd is en goed bevalt, hoeft de consument te betalen.

Bij politieke partijen leven grote zorgen over de introductie van het betaalconcept ”achteraf betalen” –ook wel: ‘’buy now, pay later”– in de fysieke winkelstraat. De Tweede Kamer sprak onlangs unaniem uit dat deze jongste ontwikkeling in de markt gestopt moet worden. Ook het kabinet vindt dit „onwenselijk” en heeft deze boodschap de achterliggende maanden overgebracht aan betaaldienstverleners en grote webwinkels.

Er brandde dan ook maar één vraag op de lippen bij de aanwezige Kamerleden. „Gaan jullie de wens van de Tweede Kamer inwilligen?” vroeg CU-Kamerlid Don Ceder.

Uit de beantwoording blijkt dat de bedrijven uiteenlopend reageren op het politieke protest. Billink en Riverty maken pas op de plaats. Als het aan hen ligt, blijft buy now, pay later voorbehouden aan webwinkels, verzekeren Niels de Peuter (medeoprichter Billink) en Lennart Hübscher (country lead Riverty).

„Als consumenten iets willen, wil dat nog niet zeggen dat het een goed idee is” Inge van Dijk, Tweede Kamerlid CDA

De reden daarvoor hangt sterk samen met de bedrijfsfilosofie die Billink en Riverty hanteren. Beide bedrijven zien hun bestaansrecht erin gelegen dat consumenten het comfort willen hebben van eerst een product in handen te hebben, te kunnen passen of uitproberen, om pas tot betaling over te gaan als blijkt dat de aankoop naar tevredenheid is. Bij aankoop in een fysieke winkel is deze service overbodig, redeneren deze dienstverleners.

Vraag

Klarna daarentegen is vastberaden om het betaalconcept achteraf betalen breed uit te rollen in Nederlandse winkelstraten. „Er is vraag naar bij de consument. En er is vraag naar bij ondernemers”, verklaarde country manager Matthew Scott de opstelling van de Zweedse multinational. Volgens Scott kan de betaaldienst probleemloos aangeboden worden, als bij aankoop aan voorwaarden wordt voldaan. Dat kan bijvoorbeeld een leeftijds- en identificatieplicht zijn.

Daarmee neemt Klarna een unieke en tegelijkertijd cruciale positie in ten opzichte van zijn concurrenten. Geen van de drie andere aanwezige betaaldienstverleners wil op dit moment door met achteraf betalen in winkelstraten. Echter, als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

„Wij zullen altijd de markt in de gaten blijven houden”, vatte Hans Langenhuizen, CEO bij In3, samen. Zijn bedrijf is op dit moment „geen voorstander” van buy now, pay later in fysieke winkels. Tegelijkertijd erkende Langenhuizen: „Als onze concurrenten hiermee de winkel ingaan en onze onlineklanten wegnemen, moet ik wel reageren.”

„Als consumenten iets willen, wil dat nog niet zeggen dat het een goed idee is”, reageerde CDA-Kamerlid Inge van Dijk, die grote bezwaren ziet in de toekomstvisie van Klarna. „We zien een cultuurverschuiving naar ”op de pof leven”. Die cultuurverandering wordt hiermee (achteraf betalen in winkelstraten, HK) heel bewust gecultiveerd. Ik vind het zorgelijk dat er zo naar de samenleving gekeken wordt, want de maatschappelijke schade is uiteindelijk voor de samenleving.”

De standpunten van de vier belangrijkste betaaldienstverleners zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van achteraf betalen in de winkelstraat. Een wettelijk verbod is „praktisch niet mogelijk”, stelden staatssecretaris Stuycken (Rechtsbescherming) en minister Heinen (Financiën) twee weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer. Dat wordt bemoeilijkt door toekomstige Europese regelgeving.