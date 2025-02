Vorig jaar half miljoen minder verkeersboetes uitgeschreven

De daling is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid toe te schrijven aan onder meer de cao-acties van de politie van eerder dit jaar, maar ook aan de vervanging van vaste flitspalen waardoor deze uitstaan. Ook focust de politie zich meer op zwaardere verkeersdelicten.

De meeste boetes werden uitgeschreven voor te hard rijden: het waren er bijna 6 miljoen, tegenover 6,5 miljoen in 2023. De meeste boetes werden uitgedeeld voor 4 kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom: het waren vorig jaar 463.000 bekeuringen.

Verder valt op dat veel meer mensen afgelopen jaar een inrijverbod negeerden. Er werden bijna 300.000 boetes verstuurd naar mensen die een weg of gebied inreden waar ze niet mochten komen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een milieuzone of een autoluwe binnenstad. In 2023 werden nog ongeveer 147.000 bekeuringen hiervoor uitgeschreven.

Ook blijkt uit de cijfers dat er iets minder boetes werden uitgedeeld voor door rood rijden (214.962 in 2024, tegenover 233.512 in 2023) en dat er minder werd bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden (165.408 keer tegenover 198.841). Er werden verder bijna 8300 bekeuringen verstuurd voor het negeren van een rood kruis, vorig jaar waren dat er nog 7200.

De flitspaal die de meeste bekeuringen opleverde vorig jaar was een flitspaal op de A16 bij knooppunt Terbregseplein in Rotterdam. Daar werd ruim 111.000 keer geflitst voor te hard rijden. Het gaat om een paal die is geplaatst tijdens wegwerkzaamheden, waardoor de maximumsnelheid er verlaagd is naar 70 kilometer per uur.

Op ruime afstand van deze flitspaal volgen een paal op de N207 bij Alphen aan den Rijn, met bijna 49.000 bekeuringen voor te hard rijden, en een flitspaal op de N207 in de gemeente Kaag en Braassem met zo’n 44.000 boetes.