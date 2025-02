Huisartsen krijgen folder over abortuspil in de bus: „We willen een signaal afgeven”

Wat voor folder krijgen huisartsenpraktijken in de bus?

„Artsen maken hun eigen afweging of ze een abortuspil willen voorschrijven. Ze zijn het namelijk niet verplicht. In de folder vindt een huisarts alle informatie die hij nodig heeft om uit te leggen waarom hij de pil niet voorschrijft. Een van de redenen die we noemen is dat een huisarts vaak geen echoapparatuur heeft. En die is bij het voorschrijven van een abortuspil wel van belang om het stadium van de zwangerschap vast te stellen. We hebben de folder bewust algemeen en zo neutraal mogelijk gehouden. Ons logo staat er daarom niet op.”

Waarom hebt u de folder gemaakt?

„Om huisartsen die de abortuspil niet voor willen schrijven te helpen hun patiënten daarover te informeren én om een signaal af te geven. In wachtkamers staat vaak een rek met foldertjes. Als wachtende mensen onze folder lezen, zijn ze geïnformeerd waarom hun arts de pil niet voorschrijft.

„Als we niets doen, lijkt het of we het normaal vinden dat de arts een abortuspil voor mag schrijven” Kees van Helden, directeur Kies Leven

Daarnaast willen we met de folder een signaal afgeven. De abortuslobby wekt de indruk dat alle huisartsen de abortuspil prima vinden. Maar wij zien iets anders. In artsenvakblad Medisch Contact stond een artikel over de bereidheid van artsen om de pil te verstrekken. Van de ongeveer 14.000 huisartsen hadden 900 artsen zich aangemeld voor de onlinecursus, die verplicht is als een arts de pil wil verstrekken. Voor de grote groep die het dus niet doet, hebben wij een folder.”

Een huisarts is toch zelf ook wel in staat om uit te leggen dat hij geen abortuspil voorschrijft?

„Natuurlijk kunnen huisartsen prima met patiënten zelf in gesprek gaan over abortus. Maar ik denk dat de folder daar een waardevolle aanvulling op is. Jonge vrouwen worden zo al voor hun zwangerschap over de abortuspil geïnformeerd. Daarnaast krijgen we signalen dat ook in de reformatorische gezindte de abortuspil als een makkelijke oplossing wordt gezien voor een ongewenste zwangerschap. Ze zeggen dan dat ze een miskraam hebben gehad. Via de folder willen we laten zien dat de pil geen uitweg is.”

Wordt het gesprek met de huisarts over dit onderwerp niet tegengehouden door de folder?

„Een huisarts mag altijd uitleggen waarom hij de abortuspil niet voorschrijft. Maar als we niets doen, lijkt het of we het normaal vinden dat de arts het wel mag. En dat is het niet. Het zo makkelijk verkrijgen van de abortuspil gaat ontzettend tegen ons gevoel en onze overtuiging in. Daarom willen we via de folder informeren en een signaal afgeven: de abortuspil door de huisarts laten verstrekken is een foute stap.”

Zitten huisartsen wel op zo’n folder te wachten?

„Dat weet ik niet. Iedere huisartsenpost krijgt heel veel van dit soort folders. We laten het initiatief om de folder te gebruiken bij de huisarts liggen. Als hij dat wil, kan hij er een aantal bestellen.

Mijn verwachting is dat er commotie komt van de weinige huisartsen die de abortuspil wel voor willen schrijven. Dat is alleen maar fijn, want dat levert extra aandacht voor deze zaak op. Gelukkig willen de meeste artsen de pil helemaal niet voorschrijven. Ik vind dat we als christenen en als prolifeorganisatie alles moeten doen om achter die huisartsen te gaan staan. Wij steken ze door middel van de folder een hart onder de riem.”