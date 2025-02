Wat een uitwerking heeft deze bevinding van Jezus op Golgotha op de gemoedsgesteldheid, de daden en het gedrag, zowel thuis als daarbuiten, in de kerk en in de wereld, in het publiek en in het verborgene! Wanneer dit gezegend getuigenis in het hart wordt geproefd en gesmaakt, zoekt de mens niets wat hem zou kunnen verstoren. Hij zoekt om met de Heere te wandelen. En de begeerte van zijn ziel is of de Heere hem bewaren wil, opdat hij nooit Hem mag onteren, maar dat hij voorzichtig mag wandelen, eerlijk en oprecht handelen en de leer van God zijn Zaligmaker in alles moge versieren.

O, mijn geliefde vrienden, verbondsliefde, verbondsbloed, verbondsgenade, het verbond der beloften en waarheid én een geest van de vreze Gods zijn alle dingen die altijd goede werken in woorden en daden voortbrengen. Niets bedroeft de ziel meer dan de Heere te onteren. Het verlangen van het hart is **** om meer en meer tot eer en verheerlijking van Zijn Naam te mogen leven.

Dit, mijn vrienden, is een goede wortel, die goede vruchten voortbrengt. Een arm kind van God heeft het getuigenis in zijn hart dat hij het eigendom van de Geliefde is en dat zijn Liefste de zijne is. En daar hij nu zo gezegend wordt, kan niemand dat veranderen of vernietigen, noch hem bevreesd maken voor de verdoemenis.

_John Warburton,

predikant te Trowbridge

(”Preek over Hooglied 2:16a”, uitgave 1976)_