Groenland houdt volgende maand verkiezingen

De kleine 60.000 inwoners van Groenland kiezen dan de 31 leden van de Inatsisartut, het parlement. De campagne zal waarschijnlijk in het teken staan van onafhankelijkheid van Denemarken en de relatie met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven het eiland te willen inlijven en sluit militaire druk daarbij niet uit.

De Groenlandse regering heeft in het verleden de wens uitgesproken om onafhankelijk te worden van Denemarken, maar sinds Trumps uitspraken is de regering daar minder uitgesproken over.

Groenland meldde maandag al dat buitenlandse donaties aan politieke partijen worden verboden om inmenging uit andere landen te voorkomen.