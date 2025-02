Onrust op Grieks eiland Santorini door reeks aardbevingen

Sommigen brengen de nacht door in hun auto, pakken in allerijl een vliegtuig of veerboot. Inwoners en bezoekers van Santorini houden hun adem in, nu de aarde op het populaire Griekse vakantie-eiland al dagenlang vrijwel voortdurend trilt en schudt. Scholen zijn gesloten en een deel van het eiland is verboden terrein. Seismologen waarschuwen dat de tot nu toe kleine bevingen een voorbode kunnen zijn van een grotere aardschok met mogelijk schade tot gevolg.

Meer dan 555 bevingen registreerde het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum de afgelopen week ten noordoosten van Santorini, waarvan meer dan 200 alleen al in het weekeinde. De meeste hadden een magnitude van tussen de 3 en 5. Behalve voor verzakkingen en afbrokkelende rotsen zorgden ze voor zover bekend niet voor problemen. Toch neemt de overheid voorzorgsmaatregelen.

Zo zijn enkele kleine havens afgesloten omdat ze tegen de rotsen zijn gebouwd, waardoor afbrokkelend gesteente gevaar oplevert. Ook wordt mensen afgeraden in afgesloten ruimtes te verblijven met veel anderen tegelijk, om een vlucht naar buiten tijdens een eventuele grote beving niet te belemmeren. Scholen blijven zeker tot vrijdag gesloten. Op een sportveld zijn tenten neergezet voor het geval mensen niet thuis willen of kunnen slapen. Voorzorgsmaatregelen gelden ook op de omliggende eilanden Anafi, Amorgos, Ios en Paros.

Trauma

Vooral op Santorini is de angst groot. Dat komt door de geschiedenis van het eiland, dat zijn huidige vorm, een sikkel, kreeg in de bronstijd rond 1600 voor Christus, tijdens een van de grootste vulkaanuitbarstingen die ooit op aarde zou hebben plaatsgevonden. Vermoed wordt dat het natuurgeweld zo hevig was, dat die het einde van de Minoïsche beschaving inluidde. Het midden van het eiland verdween in zee, en aan de randen ontstonden enkele nieuwe eilanden, waarvan Santorini de grootste is.

De vulkaan is nog steeds actief en geldt als een van de gevaarlijkste ter wereld. In 1950 was de laatste uitbarsting. Een bezoek aan een deel van de krater in rotsen op zee of aan warmwaterbronnen is nu een populair uitje voor bezoekers. Ook de belangrijkste toeristische attractie, die jaarlijks inmiddels meer dan drie miljoen vakantiegangers naar Santorini lokt, dankt het eiland aan de vulkaan. De wit-blauw geverfde huisjes en kerkjes boven op de metershoge door lava en as gevormde rotsen vormen een schitterend decor voor een romantische zonsondergang.

Of ook echt een grote aardschok volgt, is niet te voorspellen

Seismologen benadrukken dat de aardbevingen niet het gevolg zijn van vulkanische activiteit, maar van tektonische verschuivingen. Ook daarmee heeft Santorini traumatische ervaringen: in 1956 hadden een aardbeving en een naschok met een magnitude van meer dan 7 een vernietigende uitwerking: 53 mensen kwamen om het leven, een groot deel van het eiland raakte onbewoonbaar en bewoners vervielen in diepe armoede of verhuisden naar Athene.

Van paniek is nu nog geen sprake, maar een deel van de bewoners en de circa duizend toeristen die er verblijven, proberen wel weg te komen. Er worden sinds maandag extra vluchten en veerboten ingezet. Daarvoor zijn nauwelijks nog tickets beschikbaar. Seismologen zien nog geen afname in de intensiteit en de frequentie van de bevingen. Of ook echt een grote aardschok volgt, is niet te voorspellen. Maar de onrust in de bodem kan volgens seismologen nog lang aanhouden.