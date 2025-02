Bende in Duitsland betrapt met 100 kilo daslook door sterke geur

De agenten troffen in de kofferbak tassen vol met planten en tuinmateriaal aan. De autoriteiten vermoeden dat ze de daslook hebben opgegraven in een bos in de buurt. Dat is illegaal in de natuur.

Volgens de politie komt de diefstal van de plant vaker voor in de regio. Mensen plukken enorme hoeveelheden daslook om te verkopen aan horecagelegenheden. Daslook wordt onder meer gebruikt in pesto’s en kazen. Nieuwssite Tag24 schat dat de zes verdachten voor ongeveer 1000 euro aan daslook bij zich hadden.

De mannen worden verdacht van diefstal door een bende.