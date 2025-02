Protest bij distributiecentrum Albert Heijn om sociaal plan

Albert Heijn gaat zijn distributiecentrum verplaatsen naar Zaandam, werd vorige maand bekend. „Albert Heijn verwacht van het personeel dat ze allemaal gewoon even meeverhuizen naar het distributiecentrum in Zaandam, en anders moeten ze maar ontslag nemen”, aldus FNV. Op de locatie in Hoorn werken 180 mensen.

De vakbond voert momenteel onderhandelingen met Albert Heijn over een nieuwe cao voor de ruim 6000 medewerkers die werkzaam zijn binnen AH Logistiek. „Ook daar houdt Albert Heijn zich niet aan gemaakte afspraken en lijkt het management de confrontatie te willen opzoeken met de vakbonden”, stelt de bond.