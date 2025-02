Op 29 november 1997 verandert het leven van prinses Marilène drastisch. Op die zaterdag stelt prins Maurits haar aan Nederland voor als zijn verloofde. Marilène is vanaf dat moment een publiek persoon. Dat realiseert de dan 27-jarige prinses in spe zich maar al te goed. „Ik denk wel dat het zal wennen, al zal het ook weleens lastig zijn om tot de koninklijke familie te behoren. Maar Maurits en ik hopen toch dat wij het leven zoals wij dat nu leiden, in redelijke anonimiteit, gewoon voort kunnen zetten”, aldus Marilène tijdens het persmoment in de tuin van Paleis Het Loo.

Marilène leerde de oudste zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven enkele jaren daarvoor kennen tijdens haar studietijd in Groningen. Zij studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, Maurits volgde een studie economie. Ze ontmoetten elkaar tijdens hun bijbaan in de horeca, in Café Soestdijk. Ook waren ze allebei lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat.

Met Maurits en zoon Lucas. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

In 1994 haalt Marilène haar doctoraalexamen met als afstudeerrichting marketing. Ze gaat aan de slag bij Koninklijke Ahold NV in diverse commerciële en marketingfuncties, voornamelijk op het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam.

Mediacode bezorgt prinselijk gezin rust en privacy

De twee pendelen tussen Maurits’ ouderlijk huis in Apeldoorn en Dieren, waar Marilènes ouders en oudere zus Caroline wonen. Intussen gaan ze op huizenjacht in Amsterdam en richten ze hun eerste huis in aan de Palestrinastraat in het chique stadsdeel Oud-Zuid.

Privacy

Intussen maakt Nederland zich op voor het huwelijk dat –in een breuk met de koninklijke traditie– twee dagen zal duren. Het is het eerste Oranjehuwelijk sinds dat van prinses Christina in 1975. Op 29 mei 1998 trouwen Maurits en Marilène voor de wet in Paleis Het Loo, de dag erna vindt de kerkelijke bevestiging plaats in de Grote Kerk van Apeldoorn. Marilène kiest voor een bruidsjurk van de Belgische ontwerper Pierre-Yves, een jurk van ivoorkleurige zijde met een kraag en een sluier van 4 meter. In haar bruidsboeket zit lathyrus verwerkt, de favoriete bloem van prinses Juliana, Maurits’ oma.

In 2019 sloeg Marilène de eerste herdenkingsmunt voor het voormalige eiland Schokland, het Schokland Vijfje. beeld ANP, Robin Utrecht

Vanaf haar trouwdag is Marilène officieel prinses. Ze maakt deel uit van de koninklijke familie en van het Koninklijk Huis. Het betekent niet dat zij en Maurits een specifieke rol gaan vervullen binnen het koningshuis; de twee vervullen sporadisch een verplichting. Marilène blijft werkzaam voor Ahold en leidt een zo normaal mogelijk leven in Amsterdam. De pers volgt haar dagelijkse leven op de voet, maar een door de Rijksvoorlichtingsdienst in het leven geroepen mediacode brengt daar verandering in en bezorgt het prinselijk paar de nodige rust en privacy. Die kunnen Marilène en Maurits goed gebruiken, zeker als ze kinderen krijgen: Anna (2001), Lucas (2002) en Felicia (2005).

Charme

Prins Maurits was ruim voor zijn verloving al een populair lid van het Koninklijk Huis, maar Marilène doet niet voor hem onder. Met haar spontaniteit en charme friste ze het aanzien van het koningshuis op, wat tot 1997 toch vooral een mannenbolwerk was. Ook als Marilène drie schoonzussen krijgt, Annette, Anita en Aimee, blijft ze de favoriete prinses.

Gezinsfoto in 2018. beeld ANP, Patrick van Katwijk

Nu, na zo’n 27 jaar, is Marilène nog steeds een geliefd lid van de koninklijke familie. Het lijkt erop dat de prinses daar niet veel meer voor hoeft te doen dan haar plek in te nemen bij Koningsdag en present te zijn bij andere koninklijke hoogtijdagen. Haar hartelijkheid en enthousiasme slaan elk jaar weer aan bij het publiek achter de dranghekken en zij en Maurits zijn meestal de hekkensluiters.

Het is opmerkelijk dat Marilène haar populariteit op peil houdt zonder veel in de openbaarheid te treden. Juist Marilène en Maurits schermen hun privéleven strikt af. Maurits’ broers Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris delen met regelmaat foto’s van hun gezin op sociale media, maar van Marilènes gezin is geen persoonlijk kiekje te vinden.

Villa

Prinses Marilène is een bezige bij op werkgebied. Na een lange diensttijd bij Ahold kiest ze in 2006 een baan dichter bij huis. Ze gaat aan de slag op de afdeling development van het Rijksmuseum en is verantwoordelijk voor de vriendenorganisatie van het museum.

In 2017 verandert ze opnieuw van werk. Ze werkt tot op heden als adviseur partnerships bij de VriendenLoterij, voorheen de BankGiro Loterij. Ook zet ze zich in als lid van het college van alumni van de Rijksuniversiteit Groningen –adviesorgaan voor het college van bestuur– en zit ze in het comité van aanbeveling van het Ronald McDonald Huis.

Verloving op Paleis Het Loo (1997). beeld ANP, Raymond Rutting

Volgens de prinses zijn haar werkzaamheden goed te combineren met haar gezin en het werk van Maurits. Hij is ondernemer en oprichter van Sunrock, een bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame energie.

Na hun eerste gezamenlijke woning kochten Maurits en Marilène een riant herenhuis aan de voet van het Vondelpark in Amsterdam. In 2021 kochten ze echter een villa in Breukeleveen, aan de Loosdrechtse Plassen. De woning ligt op een steenworp afstand van die van prinses Mabel.

„Ik denk wel dat het zal wennen, al zal het ook weleens lastig zijn om tot de koninklijke familie te behoren” Marilène van den Broek, toenmalig verloofde van prins Maurits

De contacten met de overige leden van de koninklijke familie zijn hecht. Marilène sluit aan bij meerderen in de familie die 55 jaar werden; de afgelopen maanden gingen de prinsen Constantijn, Bernhard en Carlos en ook schoonzus prinses Anita haar al voor.