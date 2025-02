Als ik het openmaak, zie ik dat het twee rode banners zijn. Een van de lokale overheid en een van de tempel in het dorp. Plus het rooster van de vuilnis voor de komende Chinese jaarwisseling.

Het gebruik is om de rode banners, ook wel lentecoupletten genoemd, naast de voordeur te wisselen voordat de jaarovergang plaatsvindt. Op de banners zijn in zwart of goud een aantal karakters geschreven. De inhoud van de spreuk heeft bijna altijd verband met voorspoed en geluk. Vaak is er ook een kwinkslag in te vinden naar het jaar van de Chinese dierenriem. Nu we het jaar van de slang zijn ingegaan, luidt de tekst van de banner die we net ontvingen ”Veel geluk in het jaar van de slang”.

Wat zeker niet mag ontbreken tijdens de oudjaarsavondmaaltijd, is een hele vis

Hoewel de westerse jaarwisseling hier ook gevierd wordt, is het Chinese Nieuwjaar een veel belangrijker moment. De jaarwisseling volgt de traditionele Chinese kalender, die gebaseerd is op de standen van de maan. Om deze reden, maar ook om politieke redenen wordt het daarom door sommige Taiwanezen liever het ”Nieuwe maanjaar” genoemd. Het Chinese Nieuwjaar valt elk jaar dus op een andere dag. Deze keer begon het nieuwe jaar op 29 januari.

In de opmaat naar het nieuwe jaar is iedereen druk. Het huis moet grondig worden schoongemaakt. Ook is het de tijd om nieuwe kleren te kopen en naar de kapper te gaan, om zo schoon en fris het nieuwe jaar in te gaan. De kinderen ronden op school het semester af en verheugen zich op ruim drie weken wintervakantie. Veel ouders hebben ook minimaal een week vrij om het nieuwe jaar te vieren.

De rode banners moeten onheil tegenhouden en geluk bevorderen. beeld Hester Willemsen

De meeste Taiwanezen brengen de eerste dagen van het nieuwe jaar door met familie. Velen komen hiervoor ook van overzee terugvliegen. Traditiegetrouw is de eerste dag van het nieuwe jaar gereserveerd voor familie van vaderskant. Op de tweede dag wordt de familie van moederskant bezocht. Veel Taiwanezen brengen deze week ook een bezoek aan de tempel om de goden te vragen om een voorspoedig nieuwjaar.

Heel belangrijk tijdens de jaarwisseling is eten: dat is er overvloedig. Wat zeker niet mag ontbreken tijdens de oudejaarsavondmaaltijd, is een hele vis. Het Mandarijn voor vis (yuˊ) klinkt namelijk hetzelfde als het Mandarijn voor het woord overvloed”.

Nog even terug naar de banners. De gedachte erachter is dat de banners rondom de deur beschermen tegen kwaad en geluk en voorspoed verwelkomen. Christenen kiezen vaak voor een christelijke boodschap zoals Mijn beker vloeit over uit psalm 23 of Gods genade vervult ons huis.”