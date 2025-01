Recordaantal reizigers voorzien in China voor Chinees Nieuwjaar

Vooral zaterdag was het erg druk. De Chinese spoorwegen noemden dat de piekdag. Een journalist van het Franse persbureau AFP zag die dag duizenden reizigers in dikke jassen en met koffers op een druk station in Beijing. Velen droegen mondkapjes om niets op te lopen in de volle treinen.

Het Chinese nieuwe jaar, het Jaar van de Slang, begint woensdag. Maar de festiviteiten duren veel langer. Chinezen hebben in totaal acht opeenvolgende vrije dagen. Veel fabrieken zijn al gesloten voor de vakantie.

Het Chinese ministerie van Transport heeft laten weten deze nieuwjaarsperiode te rekenen op 510 miljoen treinreizen en 90 miljoen vliegreizen. Dat zou meer dan een verdubbeling zijn ten opzichte van twee jaar terug.

Wanneer echter wordt gekeken naar een periode van veertig dagen voor, tijdens en na de feestdagen, worden - met alle vervoersmiddelen samen - volgens staatspersbureau Xinhua waarschijnlijk zelfs 9 miljard reizen gemaakt tussen verschillende provincies.