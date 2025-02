Uroloog: meeste mensen sterven niet door, maar met prostaatkanker

Ongeveer 15.000 mannen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze een tumor aan hun prostaat hebben, meldde het Integraal Kankercentrum maandag. Onder mannen is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker.

Het aantal gevonden prostaattumoren stijgt. Dat komt volgens Van Bezooijen onder meer door betere manieren om zelf te testen. „Je kunt bloedtesten zo bij de Kruidvat, de Etos of online kopen. Hoe meer je test, hoe meer je vindt. Maar het is waarschijnlijk niet zo dat er nu veel meer prostaatkanker is. Wat er nu is, was er altijd al.”

Een andere verklaring is de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder. Ze bereiken het punt dat ze prostaatkanker ontwikkelen, doordat ze voor die tijd niet aan iets anders zijn overleden. Van Bezooijen: „Naarmate mensen ouder worden, krijgt bijna iedereen prostaatkanker. Wanneer je 100 bent, kun je vrijwel zeker weten dat je prostaatkanker hebt.”

Behandelen heeft niet altijd zin, zegt de uroloog. „Je haalt dan een prostaat eruit of gaat bestralen. Dat kan ook tot complicaties leiden. Stel dat je 80 bent, dan zul je aan iets anders overlijden voordat je door je prostaat in de problemen komt.” Bovendien kan de diagnose geestelijk zwaar zijn. „Het besef vreet aan je. Sommige dingen hoef je niet te weten. Als je verder nooit iets van de ziekte merkt, is het de vraag of je geholpen bent met behandeling. Soms is het beter om met een prostaat met kanker te leven dan zonder prostaat.”

Daarom is Van Bezooijen sceptisch over het nut van een bevolkingsonderzoek. „Zo’n onderzoek leidt tot veel overbehandeling. Bovendien kost het veel geld om zo’n stelsel op te tuigen. En je moet de vraag aankunnen. Dat kunnen we nu al niet, de wachtlijsten lopen sterk op. Dan moeten er urologen bij, en dat betekent ergens anders een specialist minder.”