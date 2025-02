KWF: kijk bij bevolkingsonderzoek prostaatkanker naar risico’s

Binnenland

De toename van het aantal prostaatkankerdiagnoses is zoals verwacht, zegt KWF Kankerbestrijding over de nieuwe cijfers van het afgelopen jaar. De discussie over een mogelijk bevolkingsonderzoek naar deze vorm van kanker is volgens KWF actueel, maar ook complex en laat zich niet simpel vatten in voor of tegen. Mocht er een bevolkingsonderzoek komen naar prostaatkanker, dan pleit KWF voor een zogenoemde „risicogebaseerde aanpak”, waarbij wordt gekeken naar wie een hoog risico heeft.