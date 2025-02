Stargate houdt verband met het beest uit de aarde uit Openbaring 13

In Openbaring 13 gaat het over twee beesten. Het beest uit de zee heeft zeven hoofden, tien hoornen en koninklijke hoeden. Hij is de sterke, slimme wereldleider. Het beest uit de aarde heeft twee hoornen als van het lam. Hij doet wonderen en verleidt mensen. Het gaat me nu even over het beest uit de aarde. De grote influencer. Wat staat er over hem in Openbaring 13 en wat in de krant?

Big data bevatten alle informatie over ons denken en handelen

Het beest uit de aarde maakt een beeld voor het beest uit de zee en zorgt dat iedereen de wereldheerser bejubelt (vers 12 en 14). Een dag na zijn inauguratie presenteerde president Donald Trump Stargate, een enorm AI-project. Trump werd omringd door de grote technologieondernemers op aarde, zoals Mark Zuckerberg (Facebook, WhatsApp) en Elon Musk (X, Tesla). Musk is de politieke rechterhand van Trump en Zuckerberg is, „vermoedelijk om Trump te behagen” (RD 27-1), gestopt met het gebruik van externe factcheckers.

Het beest doet grote tekenen, waardoor hij mensen misleidt (vers 13.) Hij laat het beeld zelfs spreken. Mensen verbazen zich enorm (vers 15). Amerika investeert 500 miljard in Stargate. Op zoek naar een vorm van superintelligentie, die de capaciteiten van de mens ver overtreft. Nu al valt bij het werken met AI onze mond open van verbazing. Dit is nog maar het begin. De superintelligente AI is volgens robotontwikkelaar Salar al Khafaji een stap richting een soort nu nog onvoorstelbare, magische technologie (NRC 22-1).

Alles wijst erop dat de weg wordt bereid voor de komst van de antichrist

Het beest spreekt als de draak, leugentaal dus (vers 11). Met sociale media komt de leugen onze hoofden en harten binnen. Onbewust worden mensen in bubbels gemanipuleerd. De chatbots verspreiden onophoudelijk stromen van nepnieuws en deepfakeprogramma’s misleiden mensen door gezichten en stemmen in een video na te bootsen.

Het beest vervolgt christenen. Ze worden gedood als ze het beest niet aanbidden. Ze mogen niet kopen en verkopen (vers 16-17). In de digitale wereld is uitsluiting eenvoudig te realiseren. Big data bevatten alle informatie over ons denken (hoofd) en handelen (hand). Als alles via internet verloopt, kan toegang tot de samenleving met een druk op de knop worden geblokkeerd. Nu al worden in China christenen aan de hand van internetdata en gezichtsherkenning intensief gevolgd. Hun handelingsvrijheid wordt beperkt door blokkades bij digitale toegangspoortjes.

Openbaring 13 wordt in verband gebracht met de antichrist, de verleider die Gods heerschappij op aarde overneemt. Stargate is een wereldwijd project en Starlink van Musk faciliteert met satellieten wereldwijd internet. Alles wijst erop dat de weg wordt bereid voor de komst van de antichrist.

Het is een misvatting als je denkt dat Stargate dé vervulling van Openbaring 13 is. Het is een even grote misvatting als je geen verband ziet. De inspanningen van satan worden heviger. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Toch, ook al zou de investering worden vertienvoudigd, komt Stargate niet verder dan 666. Het getal van de mens. Jezus is Overwinnaar. Door de verdrukking heen verzamelt Hij Zijn gemeente. Daarna zal het einde zijn.

De auteur is mediator, coach, trainer en doet onderzoek naar conflicten in de christelijke gemeente.