Stargate: verzegeling van huwelijk Big Tech en Big Gov

Het project heeft de ambitie om cruciale datacenter- en andere IT-infrastructuur te bouwen die aan de basis staan van onder andere de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Er zijn diverse manieren waarop een initiatief als dit kan bijdragen aan het succes van AI-ontwikkeling en -toepassingen. Het doel van de alliantie is de technologische toekomst van de Verenigde Staten veilig te stellen. Dit initiatief is een van de manieren waarop de VS China voor willen blijven op het gebied van AI.

De VS willen China voorblijven op het gebied van AI

Denk bijvoorbeeld aan de enorme rekenkracht die beschikbaar is in moderne datacenters en die nodig is om kunstmatige intelligentie te trainen, grote hoeveelheden data te verwerken en systemen als zelfrijdende auto’s of slimme apparaten snel en efficiënt te laten werken. Of denk aan de vergrote capaciteit van dataopslag en databeheer, de vergrote netwerkcapaciteit en schaalbaarheid van technologie, de mogelijkheid tot energie-efficiëntere AI-infrastructuur en ga zo maar door.

500 miljard. Een astronomisch bedrag. Om het in perspectief te zetten: Oxfam Novib kwam twee jaar geleden met een berekening hoeveel geld we nodig zouden hebben om een einde te maken aan honger in de wereld. Tot 2030 zou jaarlijks ongeveer 37 miljard dollar nodig zijn. Dit bedrag is verdeeld over 23 miljard dollar voor het aanpakken van extreme honger en 14 miljard dollar voor chronische honger. Met dit geld zouden dan onder andere lokale voedselproductie en eerlijke handel moeten worden gestimuleerd. Ook zouden onderliggende oorzaken, zoals conflicten en machtsmisbruik door grote bedrijven, moeten worden aangepakt.

Het ontbreken van verantwoording en transparantie werkt nu eenmaal machtsmisbruik in de hand

Terug naar Stargate, met enkele korte observaties:

De huwelijksring om Big Gov en Big Tech zal resulteren in een onwerkelijke hoeveelheid data die door datacenters van dit initiatief zullen stromen. Wat betekent dit voor zaken als (nationale) veiligheid en privacy? De afgelopen tijd hebben beide partijen bepaald geen schoonheidsprijs gewonnen wanneer het gaat om thema’s als gegevensverzameling, massasurveillance met het oog op publieksbeheersing (”crowd control”) en platformmoderatie (ingrijpen op de inhoud die gedeeld wordt, om regels en richtlijnen te handhaven).

Sociale gevolgen: Een van de bijkomstige beloften van de 47e president van de VS is het creëren van ruim 100.000 banen voor Amerikanen. Fantastisch dat er zo veel werkgelegenheid bij komt. Maar hoe staat het met het hoofd bieden aan de digitale kloof? Is dit initiatief bedoeld voor zowel praktisch als theoretisch opgeleide mensen?

Machtscentralisatie: Wat zijn de ”checks en balances” om de macht in evenwicht te houden en te voorkomen dat de concentratie van macht bij enkele technologische bedrijven en de politieke elite terechtkomt? Hoe transparant is de samenwerking? Het ontbreken van verantwoording en transparantie werkt nu eenmaal machtsmisbruik in de hand.

Zo zijn er meer observaties te doen. Bijvoorbeeld de impact van de datacentercapaciteit op de beschikbaarheid van drinkwater, het afhankelijk zijn van Big Tech, het vertrouwen in data en algoritmen en ga zo maar door.

Samenvattend: het Stargate-initiatief betreft dus een samenwerking tussen grote technologiebedrijven (Big Tech) en de Amerikaanse overheid (Big Gov) en zal bij realisatie een grote impact hebben op technologische versnelling, werkgelegenheid en mogelijk geopolitieke verhoudingen. Belangrijke elementen om niet te vergeten tijdens dit initiatief zijn zaken als machtscentralisatie, privacy en ook sociale vaardigheden en digitale geletterdheid, om ervoor te zorgen dat de gemiddelde Amerikaanse burger hier ook van profiteert.

Make America Great Again! President Trump wacht de uitdaging om het Stargate-initiatief gunstig te laten zijn voor alle Amerikanen en niet alleen voor Big Tech en Big Gov. De tijd zal het leren.

De auteur is medeoprichter van Techthics, een platform dat nadenkt over de impact van nieuwe technologie op ethiek en christendom.