Vakanties wezenlijk onderdeel kerkelijk jeugdwerk

Het verbaasde ons als collega’s en vrijwilligers van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten opnieuw hoeveel jongeren (vaak met hun ouders) eind december klaarzaten om zo snel mogelijk hun felbegeerde vakantie te boeken. Het overrompelde onze organisatie zelfs. Van de ongeveer 2000 plekken waren er in een paar dagen tijd meer dan 1800 geboekt. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.

Van de ongeveer 2000 plekken waren er in een paar dagen tijd meer dan 1800 geboekt

Het laat de grote vraag zien naar kinderkampen en jongerenvakanties met een open Bijbel. Dat is immers waarom Koers bestaat. Het is niet zomaar een reisbureau, maar een met meerwaarde. Er vertrekt geen groep zonder Bijbelstudiemateriaal. Er vertrekt geen reisleider zonder goede handvatten voor het doen van een Bijbelstudie met kinderen en jongeren. Dat is een eerste vereiste.

Het gaat allereerst om het Woord van God. Daarom is er tijd voor een dagsluiting, voor stille tijd, voor zingen met elkaar. Tal van reisleiders kunnen het beamen dat er juist in een ontspannen setting ruimte komt voor een goed gesprek over God, Zijn Woord, Zijn dienst, Zijn dag…

Juist in een ontspannen setting komt er ruimte voor een goed gesprek over God, Zijn Woord, Zijn dienst, Zijn dag

Op zulke momenten gebeuren er wonderlijke dingen. Een moeder vertelde ons in tranen dat haar dochter, nadat ze op vakantie was geweest met Koers, weer betrokken raakte bij de kerk. Terwijl ze bijna was afgehaakt. Als we dat horen, weten we weer waarom we elk jaar de verantwoordelijkheid over ruim 2000 kinderen en jongeren die met ons meegaan, willen dragen.

Niet op jeugdvereniging

Er is nog een reden waarom vakanties in onze ogen een wezenlijk onderdeel zijn van het kerkelijk jeugdwerk. In de verschillende vakantiegroepen ontmoeten we jongeren die niet (meer) naar de jeugdvereniging komen, die nauwelijks verbonden zijn aan de kerkelijke gemeente. Dat zijn helaas geen enkelingen, zoals velen denken. Niet minder dan 40 procent van onze deelnemers (in de leeftijd 12-17 jaar) valt in deze categorie.

In de vakantiegroepen ontmoeten we jongeren die nauwelijks verbonden zijn aan de kerkelijke gemeente

Wat zijn we blij om juist ook deze jongeren te ontmoeten! Jawel, dat levert soms spanning op, zeker als jongeren op vakantie gaan met het idee dat het één groot feest gaat worden. Maar hoe vaak horen we niet van reisleiders dat ze juist met déze jongeren de beste gesprekken hebben gehad. Wat het uitwerkt is niet aan ons. Het Woord gaat open; laten we het daarvan verwachten. Het maakt ons slechts schatplichtig om hiermee door te gaan.

Kwaliteit

Het organiseren van vakanties voor zo veel kinderen en jongeren rust als een zware verantwoordelijkheid op ons en onze organisatie. We realiseren ons dat wij moeten zorgen voor het borgen van onze identiteit, veiligheid en kwaliteit. Daarbij weten we ons afhankelijk. Allereerst van de zegen van de Heere, vanuit Psalm 127. Maar we weten ons ook afhankelijk van goede reisleiders. Zonder hen gaat het niet.

Daarom een hartelijke oproep aan mannen en vrouwen met levens- en werkervaring die een deel van hun vakantie willen geven om een reis te leiden. Die liefde voor jongeren hebben, zich verbonden weten aan onze identiteit en willen ervaren hoe verrijkend het is om met jongeren op stap te gaan. Uiteraard kun je bezwaren hebben, bijvoorbeeld dat je zelf worstelt met allerlei geloofsvragen. Maar ook dan kun je –misschien wel sprekend uit je gemis– toch voor verbinding zorgen. Jongeren hunkeren op dit vlak naar herkenning en erkenning. Samen biddend gebogen rondom het Woord van de Heere, op zoek naar antwoorden uit dat Woord.

Bezorgde ouder

Gaat het allemaal goed? Zeker niet. On-Bijbels gedrag, ondermijning van het gezag, psychische zorgen die juist op vakantie naar boven komen… Allemaal zaken waarmee onze reisleiders te maken krijgen.

Soms laat een bezorgde ouder iets horen van zaken die zoon of dochter heeft meegemaakt op onze vakantie. Dingen die niet passen, die vervreemding oproepen. Zulke signalen zijn voor ons reden voor gesprek met de betreffende reisleiders. Soms resulteert dat in de vergaande beslissing dat iemand niet meer mee mag. Overigens geldt hetzelfde voor jongeren die zich niet gedragen en wier levensstijl niet past bij onze identiteit.

Waarom zo streng? Omdat we beseffen dat we niet zomaar een reisbureau zijn. Natuurlijk willen we mooie vakanties naar aantrekkelijke plaatsen bieden. Toch gaat het ten diepste om jeugdwerk. Het gaat om het Woord van God. Daar horen een bepaald gedrag, eerbied en gehoorzaamheid bij. Dat vragen we niet alleen van de jongeren, maar ook van de reisleiders en van onszelf. Omdat God het van ons eist.

Huwelijken

Al dit mooie werk sluit aan bij de missie van de Jeugdbond: jongeren verbinden aan elkaar, aan de gemeente en vooral aan het Woord. De verbinding aan het Woord is het werk van de Heilige Geest. We bidden elk seizoen of de Heere dit middel wil gebruiken in Zijn genade en voorzienigheid om jongeren te verbinden aan het vleesgeworden Woord, de Heere Jezus.

Jongeren binden aan de gemeente gebeurt vooral op de jeugdvereniging. Daarom hopen we dat niet-jv’ers na een Koersvakantie die stap alsnog maken. En jongeren verbinden aan elkaar? Dat gebeurt nagenoeg vanzelf. En vaak meer dan dat. Hoeveel huwelijken zijn er niet ontstaan door onze vakanties! Over meerwaarde gesproken…

De auteurs zijn respectievelijk directeur en Koers-coördinator van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.