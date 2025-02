„Rond huiskerken was er altijd de dreiging van bulldozers” 

Buitenland RD-actie Cuba

Of hij Russisch wilde gaan studeren, was het verzoek dat ds. José in de jaren 70 kreeg. Hij had zojuist de middelbare school afgerond en dat studieadvies van de autoriteiten klonk meelevend. In werkelijkheid zat er een vileine bedoeling achter: hem van zijn geloof afbrengen, want ze wisten dat hij christen was. En stond Russisch niet gelijk aan communistisch, en dus anti-christelijk?