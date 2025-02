In dit lied, waarvan de dichter niet bekend is, gaat het over wraak. Dat klinkt ons nogal gewelddadig en onverzoenlijk in de oren. Maar in deze psalm gaat het niet over vergelding tussen mensen, maar over God Die wreekt. Wat Hij wreekt? Het onrecht, de onderdrukking en de onrechtvaardigheid in de wereld en de vijandschap tegen Zijn volk Israël.

De kanttekeningen zeggen bij dit eerste vers van Psalm 94 dat God verschijnt „tot onze troost en tot schrik onzer vijanden”.