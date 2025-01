AP waarschuwt voor DeepSeek, onderzoekt doorgifte gegevens China

Er bestaan zorgen over het privacybeleid van DeepSeek. Experts wezen er eerder op dat informatie die aan de app wordt gegeven op servers in China wordt opgeslagen en daar kan worden gebruikt door de overheid.

De AP legt uit dat het doorgeven van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU alleen mag onder strenge (privacy)voorwaarden. Er moeten bijvoorbeeld waarborgen zijn dat mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt. Het is de vraag of DeepSeek en andere Chinese bedrijven hieraan voldoen, aldus de AP. „Vergelijkbare zorgen gelden voor het gebruik van het onderliggende AI-model van DeepSeek, en voor andere Chinese bedrijven die soortgelijke diensten en apps aanbieden. Hierbij speelt mee dat het aanbod van Chinese AI-chatbots de komende tijd verder zal toenemen.”

AP-voorzitter Aleid Wolfsen: „Besef dat jij misschien zelfs ook - bedoeld of onbedoeld - informatie over andere mensen uploadt in die chatbot. Als jij gegevens van andere mensen uploadt, belanden die op dezelfde plek in China. Misschien zonder dat die andere persoon daarvan af weet, laat staan daarmee akkoord is. Zo’n onrechtmatige doorgifte maakt jou aansprakelijk.”