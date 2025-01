Haar voorganger Piet Adema had de pilot al aangekondigd. Aanvankelijk zou de proef op vijf tot tien pluimveebedrijven worden gehouden, nu wordt begonnen met één bedrijf, meldt een woordvoerder.

Vanwege verwachte problemen met wereldhandel, duurde het langer voordat de proef van start kan. Nederland vreesde een importstop, maar die angst is weggenomen na een reeks gesprekken met derde landen. De afspraak is dat eieren van kippen die in de proef zijn gevaccineerd in Nederland blijven. Die garantie heeft andere landen ook gerustgesteld.

De verwachting is dat de proef begin maart van start kan.