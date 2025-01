Jumbo stelde eerder niet op de hoogte te zijn gesteld van het opnemen van de video, waarin Blommestijn met een winkelwagentje door een filiaal van de supermarkt loopt. Daarbij noemt ze de in haar ogen „totaal bizarre” prijzen van enkele producten.

„We hebben natuurlijk gewoon toestemming gevraagd voordat we daar gingen filmen. Er is ook toestemming gegeven door de filiaalmanager of in ieder geval degene die daar op dat moment rondliep”, zegt de presentatrice van Ongehoord Nieuws onder meer.

Uit de reactie van Blommestijn wordt niet duidelijk of zij ook van plan is om de gewraakte video offline te halen. Ook Ongehoord Nederland heeft vrijdag vooralsnog niet gereageerd op de vraag of de omroep gehoor geeft aan de oproep om de video offline te halen.