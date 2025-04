President Bundesbank: heffingen VS stellen ECB-beleid op de proef

„De beslissingen van de Amerikaanse regering om tarieven op te leggen, brengen de wereldwijde economische stabiliteit in gevaar. Het resultaat is een aanval op de welvaart van iedereen. De wereldwijde economische groei zal afnemen en de prijzen zullen stijgen”, aldus Nagel. Nu de tarieven bekend zijn, moet de ECB volgens hem de situatie opnieuw beoordelen. De ECB vergadert op 17 april opnieuw over de rente in het eurogebied.

Trump kondigde een importtarief van 20 procent aan voor producten uit de EU, dat op 9 april ingaat. De EU heeft al beloofd terug te slaan, als onderhandelingen met de VS niets opleveren. ECB-beleidsmakers moeten nu de effecten van deze maatregelen op de groei en inflatie in het eurogebied afwegen tegen die van de beoogde hogere uitgaven aan defensie en infrastructuur in de regio.

De ECB heeft de rente sinds juni vorig jaar zes keer verlaagd om de economie in de eurozone te stimuleren. Binnen de centrale bank heerst echter verdeeldheid over een nieuwe renteverlaging in april. ECB-bestuurder Pierre Wunsch zei vorige week nog dat de ECB bij de volgende vergadering een rentepauze moet overwegen. Volgens de Belgische centralebankpresident staat de ECB door het Amerikaanse handelsbeleid voor een lastige taak om het evenwicht te vinden tussen het bestrijden van prijsstijgingen en het stimuleren van groei.

Ook ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos benadrukt het gebrek aan duidelijkheid over hoe de prijzen door de huidige handelsspanningen zullen worden beïnvloed. „De onzekerheid over de inflatievooruitzichten blijft groot”, zei hij donderdag in een toespraak in Amsterdam. „Wat het monetaire beleid betreft, betekent deze onzekerheid dat we uiterst voorzichtig moeten zijn bij het bepalen van het juiste standpunt.”