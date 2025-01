De protesten in Daraa, zo’n 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Damascus, begonnen nadat vijftien studenten waren gearresteerd omdat ze leuzen tegen het Assad-regime op muren zouden hebben geverfd. De studenten werden volgens inwoners van Daraa gemarteld. De autoriteiten sloegen de protesten met veel geweld neer. Najib werd verantwoordelijk gehouden voor het harde optreden. Na het geweld in Daraa braken elders in Syrië protesten uit.

Het Syrische staatspersbureau SANA meldt dat Najib werd aangehouden in de provincie Latakia, in het westen van het land. Daar wonen veel alawieten, de bevolkingsgroep waartoe ook de familie-Assad behoort. Volgens het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is Najib de hoogste vertegenwoordiger van het oude regime die is aangehouden sinds de verdrijving van Assad in december vorig jaar.