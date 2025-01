Brabant moet ‘stikstofgat’ dichten na uitstel stalaanpassingen

De BBB vindt dat niet te verkopen. „Hoe kun je de sector hiermee perspectief bieden”, vraagt Statenlid Marco Havermans (BBB) zich af. Zijn partij vroeg onlangs al of de datum waarop de vergunningaanvragen voor de aanpassingen binnen moesten zijn, kon worden opgeschoven. Gedeputeerde Wilma Dirken (stikstof) wilde daar toen later naar kijken.

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft Dirken vrijdag opdracht gegeven de melkveebedrijven en kalverbedrijven een half jaar uitstel te geven (tot medio 2026) voor de aanpassingen aan de stallen. Het voorstel kreeg steun van VVD, Lokaal Brabant, GroenLinks, D66, PvdA, Volt, CU-SGP en CDA. De partijen willen deze groep veehouders niet houden aan een harde datum, omdat ze op korte termijn geen nieuwe technische snufjes zien die helpen de uitstoot te verminderen. Dirken gaat nu onderzoeken hoe ze het zo ontstane ‘stikstofgat’ alsnog kan dichten.

De gedeputeerde hoopt dat Brabant effecten kan inboeken van rijksregelingen voor boeren die willen stoppen. „Het Rijk komt ongetwijfeld ook met maatregelen. Maar is het op tijd om dat gat in Noord-Brabant te dichten?”, vroeg ze zich af tijdens de vergadering van Provinciale Staten over stikstof. Door stikstofproblemen kunnen nu nauwelijks vergunningen worden gegeven voor bijvoorbeeld woningbouw.

Landbouworganisatie ZLTO ziet beweging bij de provincie, maar zes maanden uitstel is volgens ZLTO-bestuurslid Angelique Huijben niets. „Over een half jaar zitten we hier weer. Kom met echte oplossingen en ga niet verder met vastdraaien in deze juridische brij.”

Huijben vindt dat er ook een oplossing moet worden gezocht voor andere veehouders die eerder te maken kregen met een harde datum waarop ze een vergunning moesten aanvragen om de stikstofuitstoot uit de stal te verminderen. „Zij zitten al een halfjaar in een schemerzone. Bedrijven hebben voldaan aan de eisen, maar krijgen geen vergunning. Doe daar ook wat aan. Haal ze uit deze onzekerheid.”