Voskuil werd ervan beschuldigd dat hij niet hard genoeg had opgetreden tegen een voormalige wethouder. Die had een overeenkomst ondertekend over de ontwikkeling van een zorginstelling, terwijl hij al maanden niet meer in functie was en terwijl het college van burgemeester en wethouders van niets wist. In zijn afscheidsverklaring zegt Voskuil dat hij graag had willen bijdragen aan „een goede, respectvolle, dualistische samenwerking” binnen de gemeente, maar dat hij in de afgelopen weken heeft geconcludeerd „dat dit niet langer mijn rol kan zijn”.

De burgemeester van buurgemeente Schagen, Marjan van Kampen-Nouwen, is sinds november waarnemend burgemeester in Bergen. Zij blijft voorlopig aan totdat er een nieuwe burgemeester is. Eerste Kamerlid Koen Petersen doet als verkenner onderzoek naar „de verstoorde bestuurlijke verhoudingen in Bergen”. Zijn verslag is waarschijnlijk binnenkort klaar.