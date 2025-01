Het is een echte granaat, maar er zit geen explosieve stof in. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp meegenomen. Het politiebureau was eerder deels ontruimd en de omgeving afgezet. Alles is inmiddels weer vrijgegeven, aldus de politie.

Die voegt er nog aan toe dat het verplaatsen van een mogelijk explosief erg gevaarlijk kan zijn, „hoe goed bedoeld ook van de vinder”. Wie een explosief zoals een handgranaat vindt, moet het object laten liggen en 112 bellen.