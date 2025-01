Wat voor handgranaat het is en of deze daadwerkelijk gevaarlijk is, moet volgens een woordvoerder worden onderzocht. Een deel van het gebouw aan de Operetteweg is ontruimd, in de andere delen kunnen mensen veilig doorwerken, zegt hij.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie en het Team Explosieven Veiligheid komen de handgranaat ophalen om deze ergens anders tot ontploffing te brengen.

Meer informatie over wie de persoon is die de granaat kwam inleveren, heeft de politiewoordvoerder niet. Volgens de politie is het in elk geval duidelijk dat de persoon „geen kwade bedoelingen” had.