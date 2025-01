Adjunct-hoofdredacteur Dennis van Luling laat weten dat RTL Nieuws wel op X aanwezig blijft. „We vertrekken niet van X, voor nu, omdat we overal en er voor iedereen willen zijn. Op X waren veel reacties onder onze posts ongepast tot haatdragend, daarom hebben we dat dichtgezet. We blijven op de redactie het gesprek met elkaar voeren over op welke platformen we actief zijn en hoe we dat doen.”

In binnen- en buitenland worstelen media sinds enige tijd met het gebruik van X. Een kleine twee weken geleden stopte bijvoorbeeld de Franse krant Le Monde met het gebruik daarvan. Als reden noemde hoofdredacteur Jérôme Fenoglio onder meer het „toegenomen activisme” van X-baas Elon Musk op het platform. In november vorig jaar stopte ook de Britse krant The Guardian met het posten van berichten op X.

In Nederland stopte omroep VPRO onlangs ook met X, voornamelijk omdat het door de positie voor eigenaar Elon Musk in de regering Trump, een „direct politiek instrument” zou zijn geworden. KRO-NCRV stopte vorig jaar al, door „de aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen die op X worden gedaan”.