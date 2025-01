Volgens een FAA-functionaris geldt het vliegverbod daar voor bijna alle helikopters. Alleen toestellen van de politie en medische hulpdiensten mogen nog rond het vliegveld vliegen.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht, maar president Donald Trump schreef op Truth Social al dat de helikopter „veel te hoog” vloog. Ook meldde The New York Times eerder al dat de luchtverkeersleiding van de luchthaven op dat moment onderbezet was. Slechts een persoon was bezig met het aansturen van helikopters en het opstijgen en landen van de vliegtuigen op het vliegveld.