Agema schuift oplossing voor extra zorgbezuiniging voor zich uit

Agema werd eind vorig jaar geconfronteerd met extra bezuinigingen die de coalitiepartijen samen met vier oppositiepartijen hadden bedacht om minder te hoeven bezuinigen op onderwijs.

Over een deel van de besparing (165 miljoen) ontstond grote ophef omdat die ten koste ging van de subsidieregeling voor de bij - en nascholing van vooral verpleegkundigen. Ook Agema zelf was onaangenaam verrast over het besluit, net als de Tweede Kamer en het zorgveld. Zorgverenigingen vonden het onacceptabel, zeker in het licht van de tekorten die er al zijn aan verpleegkundig personeel.

„Ik wil een goede beslissing kunnen nemen. Niet nu een beslissing nemen en dan later weer een andere moeten nemen. Dus ik denk dat het goed is. En wat ik ook toezeg, is dat het sowieso niet op opleidingen zal zijn, die 165 miljoen”, zei ze vrijdag tijdens een persconferentie, waar ze de zieke premier Dick Schoof verving.