Overijssel schort verlening van natuurvergunningen voor jaar op

De provincie Gelderland kondigde eerder al een tijdelijke stop van de vergunningverlening aan en Drenthe gaf aan geen ruimte meer te zien om natuurvergunningen af te geven. Reden hiervoor is een recente uitspraak van de Raad van State over intern salderen. De hoogste bestuursrechter besloot het schuiven met stikstofruimte binnen bestaande vergunningen verder te beperken, wat het afgeven van nieuwe vergunningen nog moeilijker maakt.

Alle provincies hebben de afgelopen weken geprobeerd de gevolgen van deze uitspraak, en ook die van de Greenpeace-zaak van vorige week, in kaart te brengen. Ze komen vrijwel allemaal tot de conclusie dat de vergunningverlening „op slot” zit. „Zolang het Rijk de stikstofuitstoot niet aanpakt, wordt het vrijwel onmogelijk om nog vergunningen te verlenen”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer.

Voor Overijssel is de ontstane situatie reden om de behandeling van aanvragen volledig op te schorten, al zegt de provincie wel „continu” te blijven kijken naar mogelijkheden om toch weer vergunningen te kunnen afgeven. „Wanneer deze mogelijkheden er zijn, wordt de opschorting heroverwogen.”

Via het zogenoemde intern salderen kon de afgelopen jaren binnen een vergunning vaak ongebruikte stikstofruimte worden ingezet om toch nieuwe activiteiten te ontplooien die tot uitstoot leiden. Dit is nu alleen nog mogelijk als duidelijk kan worden gemaakt dat de betreffende stikstofruimte niet nodig is om verslechtering van Natura 2000-gebieden tegen te gaan. Hiervoor moet de situatie van deze beschermde natuur echter eerst aanzienlijk verbeteren. De rechter oordeelde onlangs dat de Staat te weinig doet om de wettelijk vastgelegde stikstofdoelen te halen.