Scholiere op intensive care na busongeluk in Zwartewaal

Volgens het AD werd het meisje dat nu op de intensive care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ligt pas na een half uur uit de gekantelde bus gehaald. De woordvoerder van de school kan dit niet bevestigen. De krant schrijft ook dat de andere scholiere die naar het ziekenhuis moest de hulpdiensten erop attendeerde dat het meisje nog in de bus zat. „Als dat het geval is geweest, gaan we haar op een later moment in het zonnetje zetten voor haar signalerende rol”, aldus de zegsman.

De woordvoerder gaat verder niet in op de toestand van de leerlinge op de intensive care. Hij weet niet hoe het met het andere meisje is dat naar het ziekenhuis moest. De leerling die niet naar het ziekenhuis hoefde is vrijdag op school geweest. Hij heeft er volgens de woordvoerder „geen kleerscheuren aan overgehouden, maar wel een mentale klap”.

De politie meldt dat de toedracht van het ongeluk nog wordt onderzocht.