Concert van de week: Bram Brandemann concerteert in gg Gouda

Hij speelt literatuur en improviseert over de Psalmen 86 en 108. Na deze improvisaties en na de variaties van Klaas Bolt over het lied ”Ontwaakt gij die slaapt” is er samenzang.

Van Jacob Praetorius klinken drie versetten over ”Vater unser im Himmelreich”, het Gebed des Heeren. Na dit werk vertolkt Brandemann het Praeludium in e (de grote) van Nicolaus Bruhns. Hierop volgt Bachs koraalbewerking over ”An wasserflüssen Babylon”, BWV 653. Frankrijk is vertegenwoordigd met twee werken van Jehan Alain: Choral Dorien en de Litanies.

Brandemann is vaste bespeler van het Flentroporgel in de Wilhelminakerk in Bussum en van het Hinszorgel in de Buitenkerk van Kampen.

Het concert op zaterdag 8 februari begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Er is wel een collecte.

Meer informatie: brambrandemann.nl