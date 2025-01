Advocaat nabestaanden Weiteveen: goed dat politie fouten erkent

Binnenland

De slachtofferadvocaat van de nabestaanden van de man en de vrouw die vorig jaar in Weiteveen (Drenthe) werden doodgeschoten, noemt het „goed” dat de politie heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt. De politie gaf vrijdag toe dat ze belangrijke signalen heeft gemist in het conflict over de woning waar de 44-jarige Ineke Mussche en haar 38-jarige partner Sam Czerniawski in woonden. Zij werden vorig jaar met veel geweld om het leven gebracht. „Erkenning van fouten is een stap, maar niet genoeg”, aldus advocaat Sébas Diekstra.