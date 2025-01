Hamas bevestigt dood van leider gewapende tak

Volgens Hamas kwam hij vorig jaar om het leven bij een Israëlische aanval. Van het Hamas-kopstuk werd al langer aangenomen dat hij niet meer leefde. Hij gold als een van de bedenkers van de grootscheepse aanval van 7 oktober 2023 op Israël.

Israël meldde in augustus al dat Deif een maand eerder was omgekomen bij een luchtaanval in de Gazastrook. Het ICC hield hem verantwoordelijk voor onder meer moord, uitroeiing, martelingen, gijzelingen en verkrachtingen.

Hamas bevestigt ook dat kopstuk Marwan Issa dood is. Hij kwam volgens Israël al in maart om bij een luchtaanval op Gaza. Issa was de plaatsvervanger van Deif bij de al-Qassam Brigades en gold op dat moment als de nummer drie van Hamas. Ook hij werd beschouwd als een van de planners van de aanval op 7 oktober.