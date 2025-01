Midden-Oostengezant VS: wederopbouw Gaza kan 10 tot 15 jaar duren

Buitenland

GAZA-STAD (ANP) - De Amerikaanse Midden-Oostengezant Steve Witkoff schat dat de wederopbouw van de Gazastrook wel tien tot vijftien jaar kan duren, zei hij in een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios. Witkoff was woensdag in Gaza en zei dat er „bijna niets meer over is” van het gebied.