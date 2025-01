Enver stelt begeleider pleegmeisje Vlaardingen op non-actief

De Telegraaf berichtte eerder al over de begeleider, die volgens de krant „eerder op een huisvriend dan een jeugdhulpverlener” leek. Hij zou „amicaal aan het bier” hebben gezeten met de pleegouders die het inmiddels 11-jarige meisje zouden hebben mishandeld. Een woordvoerster zegt die details niet te kunnen bevestigen.

„Wat wij zien is dat er onvoldoende professioneel gehandeld is volgens richtlijnen en protocollen”, aldus de zegsvrouw. „Het ontbreken van professionele afstand heeft vervolgens geleid tot tunnelvisie met desastreuze gevolgen.” Donderdag publiceerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid een kritisch rapport over het gebrek aan handelen van instanties, waaronder Enver. De pleegzorgorganisatie staat onder „geïntensiveerd toezicht” van de inspecties.