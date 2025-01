Kabinet geschokt door fouten bij zorg pleegmeisje Vlaardingen

De bewindslieden overwegen bijvoorbeeld om scholen te verplichten bij twijfel altijd advies te vragen aan Veilig Thuis. Daarnaast vinden ze dat de screening van pleegouders beter moet.

„Het is cruciaal dat de betrokken organisaties de noodzakelijke stappen zetten om de veiligheid van kinderen blijvend te borgen”, vinden staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming), Vincent Karremans (Jeugd), Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) en Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs). Zij zeggen dat het in de eerste plaats aan de inspecties is om in de gaten te houden of dit gebeurt. Maar de kabinetsleden beloven dat ze organisaties in de pleegzorg, jeugdzorg en het onderwijs ook zelf „kritisch blijven bevragen en indien nodig tot actie bewegen”.

Hoewel de inspecties geen aanbevelingen doen over de screening van pleegouders, vinden de staatssecretarissen het een goed idee hier verbeteringen in aan te brengen. Ze kunnen zich „heel goed de vragen voorstellen over hoe het kan dat deze ouders pleegouders hebben kunnen worden en blijven”. Zij onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid van ‘continue screening’ van pleegouders.

Het kabinet heeft Jeugdzorg Nederland gevraagd om de richtlijnen tegen het licht te houden om lessen te trekken voor de toekomst. De staatssecretarissen halen uit de rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) dat die richtlijnen en protocollen er wel waren, maar dat deze niet werden nageleefd. Daarom willen zij vooral zorgen dat de bestaande regels beter worden nageleefd in plaats van te komen met nieuwe protocollen.

Los van de protocollen moeten betrokken organisaties een „niet-pluis-gevoel” expliciet bespreken en daar zo nodig naar handelen, vinden de bewindslieden. De conclusie dat het nu 11-jarige meisje meermaals om hulp vroeg, maar aan haar lot is overgelaten, vinden zij een „intens droevige constatering”. Het kind belandde vorig jaar in het ziekenhuis met blijvend en ernstig letsel.