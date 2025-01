Franse buitenlandminister naar Congo en Rwanda voor bemiddeling

President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft met zijn ambtgenoten in Congo en Rwanda gebeld over de jongste escalatie van het geweld in Kivu. Barrot spreekt in Kinshasa onder anderen met president Félix Tshisekedi. Frankrijk veroordeelt volgens een woordvoerder van Barrot het offensief van M23 en van de Rwandese strijdkrachten en eist hun terugtrekking uit Congo. Barrot zet zijn missie naar verluidt voort in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Goma is de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu waar veel cruciale delfstoffen worden gewonnen zoals het erts coltan dat belangrijk is voor de productie van mobiele telefoons. Er wordt al vele jaren gevochten in het noordoosten van Congo, vooral om de rijkdommen van de regio.