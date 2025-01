Zeeuwen willen van nieuwe CdK ‘sterke lobby’ richting Den Haag

Bij het opstellen van de profielschets hebben de leden van Provinciale Staten via hun fractievoorzitters hun inbreng kunnen meegeven. Ook de inwoners zijn betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning. Door online een vragenlijst in te vullen, konden ze aangeven welke kwaliteiten en aandachtspunten zij belangrijk vinden. „De uitkomst van de enquête vormde een waardevolle inbreng bij het opstellen van de profielschets. Daarnaast is met de Zeeuwse burgemeesterskring gesproken over wat zij van belang achten voor de nieuwe commissaris”, aldus de provincie.

Door het vertrek half september van Han Polman naar de Raad van State ontstond een vacature. De functie van commissaris wordt nu tijdelijk waargenomen door oud-minister Hugo de Jonge.

Op de vraag of hij definitief commissaris van Zeeland wil worden, heeft De Jonge zich tot dusver op de vlakte gehouden. Begin januari ontvouwde de oud-bewindsman in zijn nieuwjaarsspeech nog zijn visie op het Zeeland van de toekomst. De Jonge stelde zich het Zeeland van 2050 voor als een provincie met waterstoffabrieken, zonnepanelen op elk gebouw, wind van zee en kerncentrales die Zeeland en de rest van het land zelfvoorzienend maken op het gebied van energie.

De Provinciale Staten bespreken de profielschets volgende week donderdag (6 februari). Na de vaststelling van de profielschets wordt deze aangeboden aan minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij het opstellen van de vacaturetekst verwijst het ministerie naar de schets. Provinciale Staten besluiten in juni welke kandidaat ze aan de minister aanbevelen.