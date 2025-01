Vlaardingen: situatie pleegmeisje had nooit hoeven te gebeuren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) hebben donderdag een rapport over de behandeling van het pleegmeisje naar buiten gebracht. Volgens de inspecties werd ze niet geloofd toen ze alarm sloeg en is ze aan haar lot overgelaten. „Het rapport toont aan hoe belangrijk het is om naar signalen te luisteren van kinderen zelf”, aldus Vlaardingen.

Het meisje had volgens de inspecties geen vertrouwenspersoon bij wie ze terechtkon. De gemeente had haar moeten vertellen dat ze daar recht op heeft. Vlaardingen zegt daar intern op te wijzen.

De politie spreekt van een „intens trieste zaak” die diepe indruk heeft gemaakt binnen de organisatie. Alle partijen moeten kritisch naar zichzelf kijken en blijven leren, staat in een reactie. „Zoals bij alle impactvolle zaken kijken we ook naar onszelf. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit soort situaties in de toekomst worden voorkomen.”