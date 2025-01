GroenLinks-PvdA en VVD: maak langere pacht voor boer de norm

Meer dan een kwart van de landbouwgrond wordt verpacht oftewel verhuurd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het deel dat voor zes jaar of korter wordt verpacht, is sinds 2008 verachtvoudigd. Dat zorgt voor onzekerheid bij de boeren die dit land verbouwen en werkt daarmee investeringen tegen, zegt Laura Bromet, het GroenLinks-PvdA-Kamerlid dat het plan samen met Thom van Campen (VVD) heeft gemaakt. „Als je een huis voor een jaar huurt, ga je ook de kozijnen niet vervangen.”

De twee partijen willen dat er een nieuwe vorm van pacht komt, de zogeheten loopbaanpacht. Die moet minstens 25 jaar duren en loopt af als de pachter de pensioenleeftijd bereikt. Kortere contracten moeten worden uitgefaseerd door ze goedkoper en daarmee onaantrekkelijker te maken voor de verpachter.

Tegelijkertijd willen GroenLinks-PvdA en VVD de pacht van natuurgronden flexibeler maken, zodat de voorwaarden tussendoor kunnen worden aangepast aan de natuur. „Denk aan het verhogen van het waterpeil of het aanpassen van de bemesting als dit nodig is voor natuurherstel”, staat in het plan.