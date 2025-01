Moeder van pleegmeisje Vlaardingen: boos, verdrietig en opgelucht

De moeder is boos „omdat haar dochter volledig aan haar lot lijkt te zijn overgelaten en verdrietig omdat het meisje nooit meer helemaal de oude zal worden”, staat in een verklaring. „Haar leven is voor altijd zwaar getekend.” Het onderzoek van de inspecties toont volgens haar ook aan dat er veel te weinig naar haar dochter en haar is geluisterd. „De biologische moeder is beschadigd door valse beschuldigingen aan haar adres en leest in het rapport tot haar verlichting dat ze veel dingen goed heeft gezien.”

Het inmiddels 11-jarige meisje werd vorig jaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou zijn mishandeld door haar pleegouders. Het meisje liep hersenletsel en botbreuken op en lag een tijd in coma. Ze is voor de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg.

De biologische moeder van twee jongens die bij het pleeggezin in Vlaardingen verbleven en ook zouden zijn mishandeld, laat via Namens de Familie weten dat ze hoopt dat dit rapport recht doet aan wat de kinderen is overkomen. „En dat nu en in de toekomst de rechten van kinderen worden gewaarborgd.”

De vrouw ziet veel „verdrietige gelijkenissen met de situatie van de meisjes. Ook naar de broertjes en hun moeder is te weinig geluisterd.” De jongens werden na twee maanden overgeplaatst naar een ander pleeggezin. „De moeder blijft zich afvragen wat er met haar zoons zou zijn gebeurd als ze langer hadden moeten blijven.” Ook laat ze weten dat ze meeleeft met het pleegmeisje en haar familie en hoopt dat het in de toekomst beter gaat met haar.