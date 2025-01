Inspecties: pleegmeisje Vlaardingen werd aan haar lot overgelaten

Volgens de inspecties werkten pleegzorgmedewerkers van Enver en de jeugdbeschermers van de William Schrikker Stichting slecht met elkaar samen. Ze deelden belangrijke informatie niet met elkaar. Het meisje sloeg alarm, maar ze werd niet geloofd. Ook met waarschuwingen van haar biologische moeder en andere mensen uit haar omgeving werd te weinig gedaan.

De jeugdzorgmedewerkers hadden sinds december 2023 geen zicht meer op haar veiligheid en ontwikkeling. „Het meisje ging niet meer naar school, zij kreeg geen dagbesteding, zag geen professionals meer en had geen contact met haar familie.” In mei 2024 werd ze in een ziekenhuis opgenomen.

Het onderzoek van de IGJ en de IJV gaat over de organisaties die betrokken waren bij de zorg aan het meisje. Er lopen nog onderzoeken naar het handelen van „meerdere medewerkers” van Enver en WSS. Of dat uiteindelijk leidt tot tuchtzaken, melden de inspecties niet.

Het meisje was in maart 2022 ondergebracht bij Daisy W. en Johnny van den B. in Vlaardingen. In mei vorig jaar werd ze zwaargewond opgenomen in een ziekenhuis. ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma. Toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht woog ze nog maar 20 kilo. Ze was onverzorgd en had piekerig en dof haar dat vol zat met luizen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de pleegouders. Zij zouden haar onder meer van een trap hebben geduwd. Ook zouden ze haar hebben opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden. Ze zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden en haar mond zou zijn afgeplakt met tape. Sinds afgelopen juli is ze bij bewustzijn, maar ze kan niet praten. Ook kan ze niet zelfstandig zitten, lopen of staan. De rest van haar leven heeft ze zorg nodig.

Een halfzusje van het pleegmeisje zou ook ernstig zijn mishandeld door de pleegouders. Zo moest ze volgens het OM in een emmer met haar eigen uitwerpselen staan. Twee andere jongens, broertjes van elkaar, zouden zijn geschopt en geslagen, er zouden sigarettenpeuken op hun huid zijn uitgedrukt en ze moesten volgens het OM in een hondenhok slapen. Ook kregen ze te weinig eten.