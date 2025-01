Meer dan dertig doden geborgen uit Potomac na vliegtuigcrash

De temperatuur van het water is volgens media 2,7 graden. Er wordt gevreesd dat er geen overlevenden zijn. Honderden reddingswerkers proberen slachtoffers te vinden.

De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, heeft in een boodschap in de ochtend „liefde en gebeden doen uitgaan naar alleen die getroffen zijn door de tragedie" in een voorstad van haar stad. Ze doelt naar eigen zeggen op „familie, geliefden en gemeenschappen die verlies lijden tijdens deze afschuwelijke tragedie". De burgemeester verwacht dat de autoriteiten rond 13.30 uur onze tijd op een persconferentie meer informatie geven over de botsing van een verkeersvliegtuig van het type Canadair Regional Jet-700 en een Black Hawk-helikopter.

Het is het eerste ernstige ongeluk met een passagiersvliegtuig in de Verenigde Staten sinds februari 2009. Toen kwamen vijftig mensen om het leven bij een crash kort voor de landing van een vliegtuig van het type Bombardier Q400 in Buffalo in het uiterste westen van de staat New York.