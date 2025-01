EU-ministers wijzen strengere Duitse migratieplannen af

De Spaanse minister Fernando Grande-Marlaska veegde de recente Duitse plannen van tafel. „Dat is niet mogelijk.” Het is volgens hem belangrijk dat de EU-landen samenwerken om illegale immigratie tegen te gaan en daarbij het internationaal recht respecteren. Dat vindt ook de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner. Hij hamerde erop dat het uitzetbeleid voor illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers „aanzienlijk” moet worden verbeterd.

De buitengrenzen moeten worden versterkt, maar grenscontroles binnen de EU „moeten uitzonderlijk zijn”, zei Grande-Marlaska. De Luxemburgse minister Léon Gloden pleit voor afschaffing van controles aan de binnengrenzen. Ook hij vindt dat de controles aan de buitengrenzen moeten worden versterkt. De Cypriotische migratieminister Nikolaos Ioannides deelt deze mening.

Faeser noemde de motie die woensdag in de Bondsdag, het Duitse parlement, is aangenomen „onverantwoordelijk”. De Duitse minister begrijpt dat de debatten in Duitsland „irritatie opwekken bij onze buren”. Die Duitse migratiedebatten zijn de laatste tijd verhard. „Europa kan vertrouwen op deze federale regering”, zei ze om de EU-ministers gerust te stellen. Op 23 februari zijn er nieuwe Duitse verkiezingen.

De ministers overleggen woensdag over nieuwe en strengere terugkeerregels voor illegale en uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook wordt over ‘terugkeerhubs’ gesproken. Daarmee worden centra buiten de Europese Unie bedoeld waar uitgeprocedeerde asielzoekers op uitzetting naar hun land van herkomst moeten wachten. De Nederlandse minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) is daarbij aanwezig.