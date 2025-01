OM eist 30 jaar cel en tbs tegen ‘Erasmusschutter’ Fouad L.

L. schoot op 28 september 2023 in de Rotterdamse wijk Delfshaven zijn buurmeisje Romy (14) en haar moeder Marlous (39) dood. Kort daarna schoot hij in een collegezaal van het Erasmus MC docent en huisarts Jurgen Damen (43) dood. De moorden gingen gepaard met brandstichtingen in zijn eigen huis aan het Herman Dullaertplein en in het Erasmus MC.