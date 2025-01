Brabant verkent als eerste kansen voor provinciaal warmtebedrijf

Het provinciaal warmtebedrijf kan betaalbare en duurzame warmte leveren aan woningen en bedrijven en een rol spelen in het aardgasvrij maken van gebouwen, denken netbeheerder Enexis, EBN en de provincie Noord-Brabant. De drie organisaties zetten donderdag in Lieshout hun handtekening onder de afspraken. Enexis wil vaart maken met initiatieven voor collectieve warmte. Het is een stap in de goede richting, aldus directeur Bram Gerrist. „We moeten ieder alternatief aangrijpen om van het aardgas te komen en voorkomen dat we het elektriciteitsnet zwaarder gaan belasten.”

Gedeputeerde Bas Maes (energie) ziet voordelen voor bewoners. Het provinciaal warmtebedrijf kan er volgens hem voor zorgen dat energie ook in de toekomst betaalbaar is. „Wij willen met het warmtebedrijf een eerlijke verdeling van betaalbare en duurzame warmte. Samen met andere maatregelen als isolatie van woningen voorkomen we zo energiearmoede. Het gaat niet alleen om grote, rendabele netten uitrollen. We willen al onze gemeenten ondersteunen en ook oplossingen vinden in kleine kernen.”

Brabant wacht niet op de wet waardoor EBN en Enexis formeel mogen deelnemen aan dit soort projecten. Maes: „We gaan door met de voorbereidingen. Ik ben nu acht maanden gedeputeerde en weet dat als we op elkaar gaan zitten wachten, dan gebeurt er niks.” EBN zegt nu alles voor te bereiden, zodat meteen kan worden begonnen als de wet is aangenomen.

Niet heel Brabant kan op dezelfde manier van duurzame energie worden voorzien. In het buitengebied en dorpen zijn andere oplossingen nodig en het warmtebedrijf moet daarbij helpen zoeken. Joan Briels, wethouder van Laarbeek waar Lieshout onder valt, ziet dat wel zitten. Zijn kleinere gemeente is nu zoekende. „Dit is een onderwerp dat vraagt om meer collectiviteit. Het is positief dat de provincie, Enexis en EBN ook dit punt in het onderzoek meenemen.”