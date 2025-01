Wegafsluitingen door verschillende ongelukken

Op de A1 kantelde bij knooppunt Beekbergen een vrachtwagen, waardoor de weg daar nu bezaaid ligt met aardappels. De verbindingswegen vanuit Hengelo richting Zwolle en Arnhem zijn dicht. Rijkswaterstaat is naar verwachting tot 15.00 uur bezig met de afhandeling.

Doordat een vangrail beschadigd raakte bij knooppunt Ekkersweijer zijn daar naar verwachting tot 10.30 uur twee rijstroken dicht. Eerder riep RWS mensen op hun reis van Eindhoven richting Den Bosch uit te stellen tot na de ochtendspits.

Op de A58 kwam een automobilist om het leven door een ongeluk bij knooppunt De Stok. Daardoor is er file. De A17 was dicht bij datzelfde knooppunt omdat daar een traumahelikopter moest landen, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Op de A30 waren wegafsluitingen in beide richtingen, maar die is inmiddels weer helemaal vrij.